Quantcast
Newspaper cover

Flip through
today’s papers
Newspaper cover

Flip through
today’s papers
USMNT

2026 World Cup schedule: Complete list of group stage games following Final Draw

By Posted on
World Cup schedule reveal 2026
Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – FIFA World Cup 2026 Match Schedule Announced – Washington, D.C., U.S. – December 6, 2025 General view of the knockout stage match schedule REUTERS/Jeenah Moon

Following its Final Draw on Friday afternoon, the 2026 FIFA World Cup schedule is now complete, with the full list of games, times, and host stadiums for the group-stage schedule revealed.

While MetLife Stadium will provide the New York City area with some brilliant matches before hosting the Final on July 19, here is a look at how World Cup matchdays will unfold for the other 15 host cities across the United States, Canada, and Mexico.

2026 FIFA World Cup schedule

Group A

  • June 11, 3 p.m. ET: Mexico vs. South Africa (Mexico City)
  • June 11, 10 p.m.: South Korea vs. Europe play-off winner (Guadalajara)
  • June 18, 12 p.m.: Europe play-off winner vs. South Africa (Atlanta)
  • June 18, 9 p.m.: Mexico vs. South Korea (Guadalajara)
  • June 24, 9 p.m.: Europe play-off winner vs. Mexico (Mexico City)
  • June 24, 9 p.m.: South Africa vs. South Korea (Monterrey)

Group B

  • June 12, 3 p.m.: Canada vs. Europe play-off winner (Toronto)
  • June 13, 3 p.m.: Qatar vs. Switzerland (San Francisco Bay Area)
  • June 18, 3 p.m.: Switzerland vs. Europe play-off winner (Los Angeles)
  • June 18, 6 p.m.: Canada vs. Qatar (Vancouver)
  • June 24, 3 p.m.: Switzerland vs. Canada (Vancouver)
  • June 24, 3 p.m.: Europe play-off winner vs. Qatar (Seattle)

Group C

  • June 13, 6 p.m.: Brazil vs. Morocco (New York/New Jersey)
  • June 13, 9 p.m.: Haiti vs. Scotland (Boston)
  • June 19, 6 p.m.: Scotland vs. Morocco (Boston)
  • June 19, 9 p.m.: Brazil vs. Haiti (Philadelphia)
  • June 24, 6 p.m.: Scotland vs. Brazil (Miami)
  • June 24, 6 p.m.: Morocco vs. Haiti (Atlanta)

Group D

  • June 12, 9 p.m.: USA vs. Paraguay (Los Angeles)
  • June 13, 12 a.m.: Australia vs. Europe play-off winner (Vancouver)
  • June 19, 12 a.m.: Europe play-off winner vs. Paraguay (San Francisco Bay Area)
  • June 19, 3 p.m.: USA vs. Australia (Seattle)
  • June 25, 10 p.m.: Europe play-off winner vs. USA (Los Angeles)
  • June 25, 10 p.m.: Paraguay vs. Australia (San Francisco Bay Area)

Group E

  • June 14, 1 p.m.: Germany vs. Curacao (Houston)
  • June 14, 7 p.m.: Ivory Coast vs. Ecuador (Philadelphia)
  • June 20, 4 p.m.: Germany vs. Ivory Coast (Toronto)
  • June 20, 8 p.m.: Ecuador vs. Curacao (Kansas City)
  • June 25, 4 p.m.: Ecuador vs. Germany (New York/New Jersey)
  • June 25, 4 p.m.: Curacao vs. Ivory Coast (Philadelphia)

Group F

  • June 14, 4 p.m.: Netherlands vs. Japan (Dallas)
  • June 14, 10 p.m.: Europe play-off winner vs. Tunisia (Monterrey)
  • June 20, 12 a.m.: Tunisia vs. Japan (Monterrey)
  • June 20, 1 p.m.: Netherlands vs. Europe play-off winner (Houston)
  • June 25, 7 p.m.: Japan vs. Europe play-off winner (Dallas)
  • June 25, 7 p.m.: Tunisia vs. Netherlands (Kansas City)

Group G

  • June 15, 3 p.m.: Belgium vs. Egypt (Seattle)
  • June 15, 9 p.m.: Iran vs. New Zealand (Los Angeles)
  • June 21, 3 p.m.: Belgium vs. Iran (Los Angeles)
  • June 21, 9 p.m.: New Zealand vs. Iran (Vancouver)
  • June 26, 11 p.m.: Egypt vs. Iran (Seattle)
  • June 26, 11 p.m.: New Zealand vs. Belgium (Vancouver)

Group H

  • June 15, 12 p.m.: Spain vs. Cape Verde (Atlanta)
  • June 15, 6 p.m.: Saudi Arabia vs. Uruguay (Miami)
  • June 21, 12 p.m.: Spain vs. Saudi Arabia (Atlanta)
  • June 21, 6 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde (Miami)
  • June 26, 8 p.m.: Cape Verde vs. Saudi Arabia (Houston)
  • June 26, 8 p.m.: Uruguay vs. Spain (Guadalajara)

Group I

  • June 16, 3 p.m.: France vs. Senegal (New York/New Jersey)
  • June 16, 6 p.m.: FIFA play-off winner vs. Norway (Boston)
  • June 22, 5 p.m.: France vs. FIFA play-off winner (Philadelphia)
  • June 22, 8 p.m.: Norway vs. Senegal (New York/New Jersey)
  • June 26, 3 p.m.: Norway vs. France (Boston)
  • June 26, 3 p.m.: Senegal vs. FIFA play-off winner (Toronto)

Group J

  • June 16, 12 a.m.: Austria vs. Jordan (San Francisco Bay Area)
  • June 16, 9 p.m.: Argentina vs. Algeria (Kansas City)
  • June 22, 1 p.m.: Argentina vs. Austria (Dallas)
  • June 22, 11 p.m.: Jordan vs. Algeria (San Francisco Bay Area)
  • June 27, 10 p.m.: Algeria vs. Austria (Kansas City)
  • June 27, 10 p.m.: Jordan vs. Argentina (Dallas)

Group K

  • June 17, 1 p.m.: Portugal vs. FIFA play-off winner (Houston)
  • June 17, 10 p.m.: Uzbekistan vs. Colombia (Mexico City)
  • June 23, 1 p.m.: Portugal vs. Uzbekistan (Houston)
  • June 23, 10 p.m.: Colombia vs. FIFA play-off winner (Guadalajara)
  • June 27, 7:30 p.m.: Colombia vs. Portugal (Miami)
  • June 27, 7:30 p.m.: FIFA play-off winner vs. Uzbekistan (Atlanta)

Group L

  • June 17, 4 p.m.: England vs. Croatia (Dallas)
  • June 17, 7 p.m.: Ghana vs. Panama (Toronto)
  • June 23, 4 p.m.: England vs. Ghana (Boston)
  • June 23, 7 p.m.: Panama vs. Croatia (Toronto)
  • June 27, 5 p.m.: Panama vs. England (New York/New Jersey)
  • June 27, 5 p.m.: Croatia vs. Ghana (Philadelphia)

For more on the 2026 FIFA World Cup, visit AMNY.com

About the Author

Joe Pantorno

Joe Pantorno has been the executive sports editor of amNewYork since 2020. He covers the New York Mets and is a member of the Baseball Writers’ Association of America (BBWAA). He is also a member of the Pro Hockey Writers’ Association (PHWA) and has covered the New York Islanders for nearly a decade. His previous stops include Bleacher Report and Metro New York, while his work has been featured in the New York Post, Newsday, and Yahoo! Sports.

Related Articles

More from around NYC