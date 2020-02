UFC 192 fight card

UFC 192 takes place at the Toyota Center in Houston, Texas, on Saturday, Oct. 3. Here’s the fight card and …

UFC 192 takes place at the Toyota Center in Houston, Texas, on Saturday, Oct. 3. Here’s the fight card and fighter weights from Friday’s weigh-ins

Main card on pay-per-view, 10 p.m. ET

Light heavyweight champion Daniel Cormier (205) vs. Alexander Gustafsson (204)

Ryan Bader (206) vs. Rashad Evans (205)

Shawn Jordan (265) vs. Ruslan Magomedov (236)

Ali Bagautinov (125) vs. Joseph Benavidez (126)

Jessica Eye (136) vs. Julianna Pena (135)

Prelims on Fox Sports 1, 8 p.m.

Daniel Hooker (146) vs. Yair Rodriguez (145)

Alan Jouban (170) vs. Albert Tumenov (170)

Islam Makhachev (156) vs. Adriano Martins (156)

Angela Hill (115) vs. Rose Namajunas (115)

Prelims on Fight Pass, 6 p.m.

Sage Northcutt (156) vs. Francisco Trevino (160)*

Chris Cariaso (126) vs. Sergio Pettis (126)

Derrick Lewis (265) vs. Viktor Pesta (237)

* missed weight