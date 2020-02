Fantasy football: Top 100 players ranked ahead of NFL opener

Here’s an updated ranking of the best players.

Welcome to September, with the start of the NFL season — and, by extension, the fantasy football season — just a week away.

Ahead of the Sept. 8 opener, it seemed like the right time to revise amNewYork’s preseason rankings based on adjusted expectations. Some players saw a big rise in value or broke into the top 100, while others dipped or fell out altogether.

Take a look at our rankings, which also note their previous rank on Aug. 1.

Fantasy Football Top 100

(Team, positing and previous rank in parentheses)

1. Antonio Brown (PIT, WR, 1)

2. Odell Beckham Jr. (NYG, WR, 2)

3. Todd Gurley (LA, RB, 3)

4. Julio Jones (ATL, WR, 4)

5. Adrian Peterson (MIN, RB, 5)

6. Le’Veon Bell (PIT, RB, 8)

7. David Johnson (ARI, RB, 6)

8. Rob Gronkowski (NE, TE, 7)

9. Lamar Miller (HOU, RB, 9)

10. Ezekiel Elliott (DAL, RB, 11)

11. DeAndre Hopkins, (HOU, WR, 10)

12. Eddie Lacy (GB, RB, 13)

13. LeSean McCoy (BUF, RB, 15)

14. Devonta Freeman (ATL, RB, 14)

15. Jordy Nelson (GB, WR, 16)

16. Mark Ingram (NO, RB, 17)

17. Jamaal Charles (KC, RB, 18)

18. Doug Martin (TB, RB, 19)

19. Alshon Jeffery (CHI, WR, 20)

20. A.J. Green (CIN, WR, 21)

21. Dez Bryant (DAL, WR, 12)

22. Brandon Marshall (NYJ, WR, 22)

23. Allen Robinson (JAC, WR, 23)

24. Mike Evans (TB, WR, 24)

25. Matt Forte (NYJ, RB, 26)

26. Latavius Murray (OAK, RB, 53)

27. Carlos Hyde (SF, RB, 27)

28. Keenan Allen (SD, WR, 28)

29. Amari Cooper (OAK, WR, 29)

30. Demaryius Thomas (DEN, WR, 30)

31. Cam Newton (CAR, QB, 31)

32. C.J. Anderson (DEN, RB, 32)

33. T.Y. Hilton (IND, WR, 33)

34. Brandin Cooks (NO, WR, 34)

35. Sammy Watkins (BUF, WR, 35)

36. Eric Decker (NYJ, WR, 36)

37. Jonathan Stewart (CAR, RB, 37)

38. Thomas Rawls (SEA, RB, 25)

39. Aaron Rodgers (GB, QB, 38)

40. Julian Edelman (NE, WR, 39)

41. Randall Cobb (GB, WR, 40)

42. Kelvin Benjamin (CAR, WR, 41)

43. Jordan Reed (WAS, TE, 42)

44. Greg Olsen (CAR, TE, 43)

45. Golden Tate (DET, WR, 45)

46. Doug Baldwin (SEA, WR, 46)

47. Russell Wilson (SEA, QB, 47)

48. DeMarco Murray (TEN, RB, 48)

49. Frank Gore IND, (RB, 49)

50. Jarvis Landry (MIA, WR, 50)

51. Andrew Luck (IND, QB, 51)

52. Jeremy Maclin (KC, WR, 52)

53. Ryan Mathews (PHI, RB, 54)

54. Rashad Jennings (NYG, RB, 55)

55. Tyler Lockett (SEA, WR, 99)

56. Jeremy Hill (CIN, RB, 56)

57. Giovani Bernard (CIN, RB, 57)

58. Michael Floyd (ARI, WR, 59)

59. Coby Fleener (NO, TE, 61)

60. Ameer Abdullah (DET, RB, 62)

61. Larry Fitzgerald (ARI, WR, 63)

62. John Brown (ARI, WR, 64)

63. Jeremy Langford (CHI, RB, 65)

64. Michael Crabtree (OAK, WR, 66)

65. Drew Brees (NO, QB, 67)

66. Ben Roethlisberger (PIT, QB, 68)

67. LeGarrette Blount (NE, RB, 77)

68. Danny Woodhead (SD, RB, 69)

69. Arian Foster (MIA, RB, 70)

70. Travis Kelce (KC, TE, 71)

71. Gary Barnidge (CLE, TE, 72)

72. Duke Johnson Jr. (CLE, RB, 60)

73. Emmanuel Sanders (DEN, WR, 73)

74. Delanie Walker (TEN, TE, 75)

75. Josh Gordon (CLE, WR, NR)

76. Marvin Jones (DET, WR, 79)

77. Jordan Matthews (PHI, WR, 76)

78. Donte Moncrief (IND, WR, 78)

79. Kevin White (CHI, WR, 80)

80. Zach Ertz (PHI, TE, 81)

81. Tom Brady (NE, QB, 82)

82. Derrick Henry (TEN, RB, NR)

83. Melvin Gordon (SD, RB, 83)

84. Kirk Cousins (WAS, QB, 84)

85. Matt Jones (WAS, RB, 44)

86. T.J. Yeldon (JAC, RB, 85)

87. Chris Ivory (JAC, RB, 86)

88. DeVante Parker (MIA, WR, 87)

89. DeSean Jackson (WAS, WR, 89)

90. Devin Funchess (CAR, WR, NR)

91. Justin Forsett (BAL, RB, 58)

92. Torrey Smith (SF, WR, 90)

93. Jason Witten (DAL, TE, NR)

94. Eli Manning (NYG, QB, 92)

95. Philip Rivers (SD, QB, 93)

96. Carson Palmer (ARI, QB, 91)

97. Blake Bortles (JAC, QB, 94)

98. Derek Carr (OAK, QB, 95)

99. Charles Sims (TB, RB, 96)

100. Allen Hurns (JAC, WR, 97)

No longer ranked

Dion Lewis (NE, RB,, 74); Ladarius Green (PIT, TE, 88); Tyler Eifert, CIN, TE, 98); Sterling Shepard (NYG, WR, 100)