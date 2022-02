Top Mexican restaurants in NYC, according to Yelp

Sign up for our amNY Sports email newsletter to get insights and game coverage for your favorite teams

On the hunt for a new taco joint or Mexican cantina? In honor of Cinco de Mayo, here’s a look at the most-reviewed and top-rated Mexican restaurants in New York City on Yelp as of publication. Most reviewed 1. Cafe Habana, 17 Prince St., 2,687 reviews 2. La Esquina Corner Deli, 114 Kenmare St., 1,485 reviews 3. Toloache, 251 W. 50th St., 1,211 reviews 4. Dos Toros Taqueria, 137 Fourth Ave., 1,167 reviews 5. Los Tacos No. 1, Chelsea Market, 75 Ninth Ave., 1,084 reviews 6. Rosa Mexicano, 9 E. 18th St., 1,080 reviews 7. Dos Caminos, 825 Third Ave., 1,059 reviews 8. Breakroom, 83 Baxter St., 959 reviews 9. Barrio Chino, 253 Broome St., 871 reviews 10. Dos Caminos, 373 Park Ave. S., 856 reviews Best rated 1. La Contenta, 102 Norfolk St. 2. Los Tacos No. 1, Chelsea Market, 75 Ninth Ave. 3. Cascalote Latin Bistro, 2126 Second Ave. 4. Breakroom, 83 Baxter St. 5. Tac N Roll, 124 E. Fourth St. 6. New York Bakery, 51 W. 29th St. 7. Goa Taco, 79 Delancey St. 8. Mamasita Bar & Grill, 818 10th Ave. 9. Cafe Ollin, 339 E. 108th St. 10. Yolanda’s Tamales, 3380 Broadway