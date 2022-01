Which has more calories?

Sign up for our amNY Sports email newsletter to get insights and game coverage for your favorite teams

Here’s the caloric breakdown of the foods we compared in our quiz. Slice of cheese pizza: 272 calories

McDonald’s Cheeseburger: 300 calories Skin-on apples, 1 cup: 65 calories

Unsweetened applesauce, 1 cup: 102 calories Spinach, 1 cup: 2 calories

Kale, 1 cup: 34 calories White bread, 1 slice: 66 calories

Wheat bread, 1 slice: 78 calories Coca-Cola, 12 ounces: 143 calories

Orange juice, 12 ounces: 168 calories Salmon filet, 4 ounces: 207 calories

Chicken breast, skinless, 4 ounces: 124 calories Green peas, 1 cup: 117 calories

Carrots, 1 cup: 52 calories Baked potato, 6 ounces: 161 calories

Baked sweet potato, 6 ounces: 100 calories Starbucks Mocha Frappuccino: 2% milk, 12 ounces: 203 calories

Starbucks Caramel Macchiato: 2% milk, 12 ounces: 180 calories

SOURCES CalorieKing.com

Livestrong.com