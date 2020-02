Which has more calories?

An explanation of which foods have more calories?

Here’s the caloric breakdown of the foods we compared in our quiz.

Slice of cheese pizza: 272 calories

McDonald’s Cheeseburger: 300 calories

Skin-on apples, 1 cup: 65 calories

Unsweetened applesauce, 1 cup: 102 calories

Spinach, 1 cup: 2 calories

Kale, 1 cup: 34 calories

White bread, 1 slice: 66 calories

Wheat bread, 1 slice: 78 calories

Coca-Cola, 12 ounces: 143 calories

Orange juice, 12 ounces: 168 calories

Salmon filet, 4 ounces: 207 calories

Chicken breast, skinless, 4 ounces: 124 calories

Green peas, 1 cup: 117 calories

Carrots, 1 cup: 52 calories

Baked potato, 6 ounces: 161 calories

Baked sweet potato, 6 ounces: 100 calories

Starbucks Mocha Frappuccino: 2% milk, 12 ounces: 203 calories

Starbucks Caramel Macchiato: 2% milk, 12 ounces: 180 calories



SOURCES

CalorieKing.com

Livestrong.com